Полицията в Сливен предотврати опит за измама

Сливен Медия преди 24 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 19

На 13 април криминалисти на РУ-Сливен започват работа по подаден сигнал от гражданин за разлепени обяви със съмнително съдържание.

След незабавна проверка от служители на сектор „Криминална полиция” са установени на различни места в града залепени обяви, предлагащи евентуална помощ, свързана с COVID-19, срещу заплащане от 20 лева. Посочена е и пощенска кутия, където да се оставят парите.

Още същия ден е установено лицето, което е разпространило обявите. Той е мъж на 65 години от град Сливен. Задържан е за 24 часа, за изясняване на мотивите и механизма на действие. До момента няма осъществена измама по тази схема. Работата по случая продължава.