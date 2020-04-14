Прекъсване на водоподаването на с. Жельо Войвода.

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 25

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 14.04.2020г. Вторник/ е прекъснато водоподаването на село Жельо Войвода до 15.00 часа

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.