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Четирима са вече излекуваните пациенти от коронавирусна инфекция в Сливен

14 април 2020 12:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 36
МБАЛ "Д-р Иван Селимински" Сливен

Четирима са вече излекуваните пациенти от коронавирусна инфекция в Сливен, съобщиха от Националния оперативен щаб тази сутрин. През последното денонощие от Интензивното отделение на областната болница е изписан пациент, който е дал отрицателна проба с PCR-тест и е поставен под домашна карантина.

Припомняме, че преди него Ковид-19 пребори семейството, което първо постъпи за лечение в здравното заведение и 44-годишен мъж.

Шест души остават за лечение.

Снимка: Станимир Петков

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