Четирима са вече излекуваните пациенти от коронавирусна инфекция в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 36

Четирима са вече излекуваните пациенти от коронавирусна инфекция в Сливен, съобщиха от Националния оперативен щаб тази сутрин. През последното денонощие от Интензивното отделение на областната болница е изписан пациент, който е дал отрицателна проба с PCR-тест и е поставен под домашна карантина.

Припомняме, че преди него Ковид-19 пребори семейството, което първо постъпи за лечение в здравното заведение и 44-годишен мъж.

Шест души остават за лечение.