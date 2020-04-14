Две обвинения и 50 000 лева гаранция за Волен Сидеров

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 33

Софийската районна прокуратура е повдигнала две обвинения на столичния общински съветник и лидер на АТАКА Волен Сидеров, съобщиха от прокуратурата.

На Сидеров му е наложена парична гаранция в размер на 50 хил. лв.

Едното обвинение е заради призиви за подбуждане на обществото към нарушаване на установените в страната противоепидемиологични мерки в условията на извънредно положение. Освен това на 13 април общинският съветник е попречил да му се връчи призовка.

Второто обвинение на Сидеров е за отправяне на заплаха спрямо прокурор и разследващ полицай по време на телевизионно предаване излъчено на 13 април: "Правете си сметката, тези които сега се готвите да ми повдигнете обвинение, колко време ще живеете!"; "Тези, които сте приели сега да действате срещу мен, няма да ви бъде!".

Волен Сидеров днес се е явил в СДВР, за да му бъдат предявени обвиненията. Паричната гаранция трябва да бъде внесена в 14-дневен срок.