Родители в неплатен отпуск вече могат да кандидатстват за помощ от 375 лв.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 37

От днес в дирекциите „Социално подпомагане” започна кандидатстването за еднократна помощ от 375 лева за родители на деца до 12 години, които имат най-малко 20 дни неплатен отпуск.

Условието е месечният доход на член от семейството да не е по-висок от размера на минималната заплата – 610 лева. Може да се кандидатства и онлайн.