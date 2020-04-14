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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Родители в неплатен отпуск вече могат да кандидатстват за помощ от 375 лв.

14 април 2020 16:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 37
Парична помощ

От днес в дирекциите „Социално подпомагане” започна кандидатстването за еднократна помощ от 375 лева за родители на деца до 12 години, които имат най-малко 20 дни неплатен отпуск.

Условието е месечният доход на член от семейството да не е по-висок от размера на минималната заплата – 610 лева. Може да се кандидатства и онлайн.

Източник: NOVA

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