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Награда в конкурс за комикс

14 април 2020 17:30, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 47 минути, брой четения: 22
Калоян Хаджистойчев

Второ място в конкурса за комикс бе отредено на Калоян Хаджистойчев на 12 г. от ОУ "Елисавета Багряна", гр. Сливен! Представяме ви неговата творба, която под формата на комикс популяризира типични български черти на характера!

Поздравления!

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