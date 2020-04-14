Награда в конкурс за комикс

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 47 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 22

Второ място в конкурса за комикс бе отредено на Калоян Хаджистойчев на 12 г. от ОУ "Елисавета Багряна", гр. Сливен! Представяме ви неговата творба, която под формата на комикс популяризира типични български черти на характера!

Поздравления!

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