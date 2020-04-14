Бойко Борисов: Продължаваме да подпомагаме земеделските производители

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 33

В тази тежка ситуация продължаваме да подпомагаме българските производители и да изпълняваме поетите от нас ангажименти, написа във "Фейсбук" премиерът Бойко Борисов.

"Днес Държавен фонд „Земеделие” изплати 445 млн. лева за Кампания 2019 по Схемата за плащане за селскостопански практики - зелени директни плащания", посочва още министър-председателят. Той уточнява, че средствата са отпуснати на 56 490 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда утвърдени стандарти.