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Бойко Борисов: Продължаваме да подпомагаме земеделските производители

14 април 2020 22:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 33
Бойко Борисов

В тази тежка ситуация продължаваме да подпомагаме българските производители и да изпълняваме поетите от нас ангажименти, написа във "Фейсбук" премиерът Бойко Борисов.

"Днес Държавен фонд „Земеделие” изплати 445 млн. лева за Кампания 2019 по Схемата за плащане за селскостопански практики - зелени директни плащания", посочва още министър-председателят. Той уточнява, че средствата са отпуснати на 56 490 земеделски стопани, които спазват благоприятни за климата и околната среда утвърдени стандарти.

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