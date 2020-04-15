Цитат на деня: Ванга

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Трябва да бъдем добри и да се обичаме, защото бъдещето принадлежи на добрите хора и те ще живеят в един прекрасен свят, който сега ни е трудно да си представим!