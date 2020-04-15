На вниманието на работодателите

Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Във връзка с реализирането на Национална програма за заетост на хората с увреждания, АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ обяви конкурс за финансиране на проекти. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Отпускат се средства по 4 компонента:

Компонент 1:

Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Компонент 2:

Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Компонент 3:

Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.

Компонент 4:

Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

Необходимите документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса, могат да се намерят в интернет страницата на АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ - https://ahu.mlsp.government.bg/ в рубрика „Проекти/програми”. Работодотелите, които проявяват интерес могат да получат допълнителна информация на телефон 02/931 80 95.