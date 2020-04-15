Планират изграждане на кризисен център в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Кризисен център за деца и възрастни, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация предвижа да изгради община Ямбол. С решение на Общинския съвет от днешното заседание, администрацията подава проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Предвижда се центърът да бъде с капацитет за 12 души, които ще ползват услугите му за не по-дълъг от 6 месеца период. Освен настаняване, деца и възрастни, пострадали от насилие, ще получат психологическа и консултантска подкрепа с цел тяхното възстановяване.