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Планират изграждане на кризисен център в Ямбол

15 април 2020 11:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42
Кризисен център предвижда да изгради община Ямбол

Кризисен център за деца и възрастни, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация предвижа да изгради община Ямбол. С решение на Общинския съвет от днешното заседание, администрацията подава проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Предвижда се центърът да бъде с капацитет за 12 души, които ще ползват услугите му за не по-дълъг от 6 месеца период. Освен настаняване, деца и възрастни, пострадали от насилие, ще получат психологическа и консултантска подкрепа с цел тяхното възстановяване.

Източник: Радио 999

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