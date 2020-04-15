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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Одобрени са плановете за земи по параграф 4 в седем сливенски села

15 април 2020 14:57, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 11
Областна администрация - Сливен

Със заповеди на областния управител Чавдар Божурски са одобрени плановете на новообразуваните имоти за земи по параграф 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за землищата на селата Струпец, Чокоба, Малко Чочовени, Крушаре, Гавраилово, Биково и Трапоклово, община Сливен.

Заповедите бяха обнародвани в Държавен вестник, бр.35 от 10 април 2020 г. Заинтересованите лица могат да се запознаят с плановете в сградата на Община Сливен. Жалби срещу одобрените планове могат да се подават, чрез Областния управител, пред Районния съд в Сливен в 14-дневен срок от обнародването на заповедите в Държавен вестник.

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