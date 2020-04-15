Одобрени са плановете за земи по параграф 4 в седем сливенски села

Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 11

Със заповеди на областния управител Чавдар Божурски са одобрени плановете на новообразуваните имоти за земи по параграф 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за землищата на селата Струпец, Чокоба, Малко Чочовени, Крушаре, Гавраилово, Биково и Трапоклово, община Сливен.

Заповедите бяха обнародвани в Държавен вестник, бр.35 от 10 април 2020 г. Заинтересованите лица могат да се запознаят с плановете в сградата на Община Сливен. Жалби срещу одобрените планове могат да се подават, чрез Областния управител, пред Районния съд в Сливен в 14-дневен срок от обнародването на заповедите в Държавен вестник.