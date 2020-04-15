Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

България с най-малко заболели от COVID-19 в ЕС, трети сме по ниска смъртност

15 април 2020 17:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Коронавирус

България има най-ниска заболеваемост от COVID-19 в Европейския съюз по показателя заразени на 100 000 души, съобщи Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.

По показателя смъртност на 100 000 души страната ни е на 3 място след Словакия и Латвия.

Премиерът на България Бойко Борисов също публикува информацията в своя Фейсбук профил.

"Преди малко Европейският медицински център излезе със статистика, че България е с най-малко заразени", заяви той.

« предишнаследваща »


 