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България с най-малко заболели от COVID-19 в ЕС, трети сме по ниска смъртност
България има най-ниска заболеваемост от COVID-19 в Европейския съюз по показателя заразени на 100 000 души, съобщи Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.
По показателя смъртност на 100 000 души страната ни е на 3 място след Словакия и Латвия.
Премиерът на България Бойко Борисов също публикува информацията в своя Фейсбук профил.
"Преди малко Европейският медицински център излезе със статистика, че България е с най-малко заразени", заяви той.
Източник: https://dariknews.bg/novini/sviat/bylgariia-s-naj-malko-zaboleli-ot-covid-19-v-es-treti-sme-po-niska-smyrtnost-2222012
Снимка: pixabay.com