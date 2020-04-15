България с най-малко заболели от COVID-19 в ЕС, трети сме по ниска смъртност

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

България има най-ниска заболеваемост от COVID-19 в Европейския съюз по показателя заразени на 100 000 души, съобщи Европейския център за превенция и контрол на заболяванията.

По показателя смъртност на 100 000 души страната ни е на 3 място след Словакия и Латвия.

Премиерът на България Бойко Борисов също публикува информацията в своя Фейсбук профил.

"Преди малко Европейският медицински център излезе със статистика, че България е с най-малко заразени", заяви той.