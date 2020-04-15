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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сидеров се яви в сградата на СДВР, арестуваха го за 24 часа

15 април 2020 18:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 32
Волен Сидеров и Десислав Чуколов

Лидерът на "Атака" Волен Сидеров се яви към 14 часа в сградата на СДВР. Той бе придружен от Десислав Чуколов и Павел Шопов. Малко по-късно Сидеров е бил задържан за 24 часа в столичното Трето районно, съобщи БТА, позовавайки се на свои източници в прокуратурата.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че общинският съветник от Столичния общински съвет е обявен за общодържавно издирване.

От прокуратурата съобщиха още, че след редовно призоваване, в качеството му на обвиняем, той не се е явил пред разследващия орган за предявяване на обвинения, за което е постановено принудителното му довеждане. Сидеров не е открит на известните по делото адреси, което е наложило обявяването му днес за общодържавно издирване.

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