Сидеров се яви в сградата на СДВР, арестуваха го за 24 часа

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 32

Лидерът на "Атака" Волен Сидеров се яви към 14 часа в сградата на СДВР. Той бе придружен от Десислав Чуколов и Павел Шопов. Малко по-късно Сидеров е бил задържан за 24 часа в столичното Трето районно, съобщи БТА, позовавайки се на свои източници в прокуратурата.

По-рано днес от прокуратурата съобщиха, че общинският съветник от Столичния общински съвет е обявен за общодържавно издирване.

От прокуратурата съобщиха още, че след редовно призоваване, в качеството му на обвиняем, той не се е явил пред разследващия орган за предявяване на обвинения, за което е постановено принудителното му довеждане. Сидеров не е открит на известните по делото адреси, което е наложило обявяването му днес за общодържавно издирване.