Взеха първите 80 проби за коронавирус в Паничерево

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 24

Взети са първите 80 проби за коронавирус на контактни жители в село Паничерево. Те ще бъдат изследвани с PCR тестове, стана ясно след посещение на гл. държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев в гурковското село.

Заедно с директора на РЗИ-Стара Загора д-р Станимир Станков той се запозна на място със ситуацията в населеното място. Селото е поставено под 14-дневна карантина. До момента 6 са потвърдените случаи на заразени с COVID-19.

Доц. д-р Кунев посети Вирусологичната лаборатория в Клиниката по инфекциозни болести в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”, където достави близо 300 PCR теста.

Междувременно стана ясно, че България ще започне масово тестване на населението за коронавирусната инфекция. Имаме 20 хиляди PCR тестове, това е пътят, по който ще вървим - масово тестване, обяви здравният министър Кирил Ананиев.