Цитат на деня: Йордан Радичков

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 8 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 8

Трудните уроци са по-мъдри и по-благодарни за човека от лесните - това сам съм го изпитал и го зная от опит. Лесният урок се усвоява с леснина и от него почти нищо не научавате. Трудният урок иска много пот, но пък като усвоите урока, за цял живот ще ви държи влага.