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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в кв. "Българка" и село Мечкарево поради авария

16 април 2020 09:18, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 9
ВиК

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 16.04.2020г. (четвъртък) от 09.00 ч. до 13.00 часа е прекъснато водоподаването на кв."Българка".

Нарушено е и водоподаването в село Мечкарево до 11 часа.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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