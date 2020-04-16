Нарушено водоподаване в кв. "Българка" и село Мечкарево поради авария

Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 9

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 16.04.2020г. (четвъртък) от 09.00 ч. до 13.00 часа е прекъснато водоподаването на кв."Българка".

Нарушено е и водоподаването в село Мечкарево до 11 часа.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.