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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 16.04.2020

16 април 2020 09:33, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 23 минути, брой четения: 15

No. Дата на във. Длъжност Образование

155 14.2.2020 продавач - консултант /трудоустроени/ средно

211 4.3.2020 готвач, Китен средно

212 4.3.2020 работник кухня, Китен основно

213 4.3.2020 камериерка, Китен основно

234 10.3.2020 изпълнител/работник кухня, Сарафово средно/основно

236 10.3.2020 изпълнител/камериер, Сарафово средно/основно

238 10.3.2020 изпълнител/сервитьор,Сарафово средно

243 11.3.2020 администратор, Обзор средно

244 11.3.2020 барман, Обзор средно

245 11.3.2020 леяр средно

251 11.3.2020 готвач, Обзор средно

252 11.3.2020 камериерка, Обзор средно

253 11.3.2020 перач, Обзор основно

254 11.3.2020 сервитьор, Обзор средно

255 11.3.2020 работник, сортировач/трудоустроени/ основно

260 12.3.2020 стругар средно

261 12.3.2020 фрезист средно

273 25.3.2020 шофьор лекотоварен автомобил средно+ кат. С

275 1.4.2020 отговорник спомогателни дейности/трудоустроени/ средно

276 1.4.2020 системен оператор/трудоустроени/ средно

277 1.4.2020 машинен ооператор/трудоустроени/ средно

278 1.4.2020 монтажник кабели/трудоустроени/ средно

280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул/трудоустроени/ средно

281 1.4.2020 компютърен оператор/трудоустроени/ средно

282 1.4.2020 инженер конструктор/трудоустроен/ висше

283 1.4.2020 монтажник електрически елементи/трудоустроени/ средно

285 6.4.2020 машинен оператор/трудоустроени/ средно

286 8.4.2020 инженер конструктор висше

288 9.4.2020 санитар основно

289 9.4.2020 работник консервно производство средно

290 13.4.2020 шлосер средно

291 13.4.2020 тракторист основно, кат Т

293 15.4.2020 машинен оператор млечни продукти средно

295 15.4.2020 майстор-сладкар средно

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