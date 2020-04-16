Прекъсване на водоподаването в с.Самуилово

ВиК-Сливен преди 31 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 9

Днес 16.04 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в селото до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.