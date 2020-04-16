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Днес е Велики четвъртък

16 април 2020 10:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
Църква

Днес е Велики четвъртък, четвъртият ден от Страстната седмица и първият преди празника Възкресение Христово.

Днешният ден е свързан с Тайната вечеря, когато е установено тайнството на причастието.

На Велики четвъртък се боядисват великденските яйца, както и през Велика събота преди празника. У нас по традиция днес се замесват и козунаците за Великден.

Източник: NOVA

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