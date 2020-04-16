Запалиха автомобила на сливналия в Карнобат

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Запалиха Реното на 39-годишния сливналия Станимир Василев в Карнобат. Собственикът сам загасил пламъците по автомобила си, които лумнали внезапно.

Сливенското „Рено Меган“ било паркирано на ул. „Сакар планина“ в Карнобат.

Установено е, че по предната част на автомобила има следи от запалителна течност с мирис на петролен продукт. От инцидента са нанесени материални щети по предната част на автомобила, спукано е предното стъкло и декоративната пласмасова решетка до чистачките. Причините за пожара, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.