500 предпазни маски ще бъдат предоставени на доброволци и социални служители в областта

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

500 предпазни маски за лице, за многократна употреба, ще получат доброволци, които работят към общините, социални работници, персонала в Дома за медико-социални грижи за деца – Сливен, служители. Маските са дарение от управителя на фирма „Атлантик Уей“ инж.Стефан Башалов.

Дарението бе предоставено чрез областния управител Чавдар Божурски на общините Сливен, Нова Загора, Котел и Дома за медико-социални грижи за деца - Сливен. Това стана след консултация с РЗИ и според заявените нужди на получателите.