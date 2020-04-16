Реч на председателя Фон дер Лайен на пленарното заседание на Европейския парламент

Туида Нюз преди 17 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 9

Реч на председателя Фон дер Лайен на пленарното заседание на

Европейския парламент относно координираните действия на ЕС в

борбата с пандемията от COVID-19 и последиците от нея

Брюксел, 16 април 2020 r.

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Няма думи, които да опишат болката на Европа и страданието на целия свят.

В мислите си сме с всички жертви и се молим за всички семейства, които са загубили близък човек.

Обещаваме си да разкажем техните истории и да почитаме техния живот и тяхната памет.

И винаги ще помним всеки един от тях.

Цялата реч може да видите в прикачения файл.

Видео от речта на Председателя е достъпно на следния линк.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189086?lg=OR

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