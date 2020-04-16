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Реч на председателя Фон дер Лайен на пленарното заседание на Европейския парламент
Реч на председателя Фон дер Лайен на пленарното заседание на
Европейския парламент относно координираните действия на ЕС в
борбата с пандемията от COVID-19 и последиците от нея
Брюксел, 16 април 2020 r.
Уважаеми господин Председател,
Уважаеми членове на Европейския парламент,
Няма думи, които да опишат болката на Европа и страданието на целия свят.
В мислите си сме с всички жертви и се молим за всички семейства, които са загубили близък човек.
Обещаваме си да разкажем техните истории и да почитаме техния живот и тяхната памет.
И винаги ще помним всеки един от тях.
Цялата реч може да видите в прикачения файл.
Видео от речта на Председателя е достъпно на следния линк.
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189086?lg=OR
Файлове
Реч на председателя Фон дер Лайен на пленарното заседание на Европейския парламент [75.9KB]
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