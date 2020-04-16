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Сливен. Новини от източника. Последни новини

500 предпазни маски ще бъдат предоставени на доброволци и социални служители в област Сливен

16 април 2020 15:00, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 39 минути, брой четения: 20
Маски

500 предпазни маски за лице, за многократна употреба, ще получат доброволци, които работят към общините, социални работници, персонала в Дома за медико-социални грижи за деца – Сливен, служители. Маските са дарение от управителя на фирма „Атлантик Уей“ инж.Стефан Башалов.

Дарението бе предоставено чрез областния управител Чавдар Божурски на общините Сливен, Нова Загора, Котел и Дома за медико-социални грижи за деца - Сливен. Това стана след консултация с РЗИ и според заявените нужди на получателите.

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