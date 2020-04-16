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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Евродепутатите призовават за по-силен отговор на ЕС за преодоляване на COVID-19
В дебат с Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел евродепутатите призоваха за по-координирани европейски действия за защита на гражданите и подкрепа на икономиката.
Евродепутатите признаха, че ЕС е могъл да действа още по-рано и по-бързо, но подчертаха, че солидарността в рамките на ЕС е възстановена. Европейците показаха щедрост, това че си помагат взаимно и че могат да действат много ефективно. Въпреки това, ЕС трябва да направи повече и то спешно, за да възстанови Европа, ако иска да стане по-устойчив и ефективен.
Много от говорителите посочиха, че затворените граници никога не са били решение и призоваха за обща стратегия за излизане от кризата и план за възстановяване в рамките на нов, амбициозен и дългосрочен бюджет, който да смекчи социалните, икономическите и финансовите ефекти от карантината.
Дебатът ще приключи с резолюция, която ще бъде гласувана в петък.
Встъпително изявление на Давид Сасоли, председател на Европейския парламент
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-coordinated-action-to-combat-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences-opening-statement-by-david-sassoli-ep-president_I189502-V_v
Встъпително изявление на Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/eu-coordinated-action-to-combat-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences-opening-statements-by-council-and-commission_I189086-V_v
Встъпително изявление на Шарл Мишел, председател на Европейския съвет
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/eu-coordinated-action-to-combat-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences-opening-statement-by-charles-michel-president-of-the-european-council_I189492-V_v
Естебан Гонсалес Понс (ЕНП, Испания)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587023595203&date=20200416
Ираче Гарсия Перес (С&Д, Испания)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587023938231&date=20200416
Дачиан Чолош (Обнови Европа, Румъния)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587024386575&date=20200416
Марко Кампоменози (ИД, Италия)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587024721702&date=20200416
Филип Ламбертс (Зелените/ЕСА, Белгия)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587025015918&date=20200416
Рафаеле Фито (ЕКР, Италия)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587025647897&date=20200416
Манон Обри (ЕОЛ/СЗЛ, Франция)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587025929384&date=20200416
Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587032058448&date=20200416