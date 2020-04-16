Евродепутатите призовават за по-силен отговор на ЕС за преодоляване на COVID-19

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

В дебат с Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел евродепутатите призоваха за по-координирани европейски действия за защита на гражданите и подкрепа на икономиката.

Евродепутатите признаха, че ЕС е могъл да действа още по-рано и по-бързо, но подчертаха, че солидарността в рамките на ЕС е възстановена. Европейците показаха щедрост, това че си помагат взаимно и че могат да действат много ефективно. Въпреки това, ЕС трябва да направи повече и то спешно, за да възстанови Европа, ако иска да стане по-устойчив и ефективен.

Много от говорителите посочиха, че затворените граници никога не са били решение и призоваха за обща стратегия за излизане от кризата и план за възстановяване в рамките на нов, амбициозен и дългосрочен бюджет, който да смекчи социалните, икономическите и финансовите ефекти от карантината.

Дебатът ще приключи с резолюция, която ще бъде гласувана в петък.

Встъпително изявление на Давид Сасоли, председател на Европейския парламент

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-coordinated-action-to-combat-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences-opening-statement-by-david-sassoli-ep-president_I189502-V_v

Встъпително изявление на Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/eu-coordinated-action-to-combat-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences-opening-statements-by-council-and-commission_I189086-V_v

Встъпително изявление на Шарл Мишел, председател на Европейския съвет

https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/eu-coordinated-action-to-combat-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences-opening-statement-by-charles-michel-president-of-the-european-council_I189492-V_v

Естебан Гонсалес Понс (ЕНП, Испания)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587023595203&date=20200416

Ираче Гарсия Перес (С&Д, Испания)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587023938231&date=20200416

Дачиан Чолош (Обнови Европа, Румъния)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587024386575&date=20200416

Марко Кампоменози (ИД, Италия)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587024721702&date=20200416

Филип Ламбертс (Зелените/ЕСА, Белгия)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587025015918&date=20200416

Рафаеле Фито (ЕКР, Италия)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587025647897&date=20200416

Манон Обри (ЕОЛ/СЗЛ, Франция)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587025929384&date=20200416

Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=1587032058448&date=20200416