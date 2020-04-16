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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кола „прелетя” с 210 км/ч по магистрала „Тракия”

16 април 2020 17:49, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 25
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Камерите на пловдивската пътна полиция заснеха "БМВ", което "прелетя" с 210 км/ч. по автомагистрала "Тракия", съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР. Нарушителят е заснет с мобилна камера на пловдивските пътни полицаи в участък с максимално разрешена скорост от 140 км/ч.

Водачът на лек автомобил "БМВ" със софийска регистрация е пътувал посока Пловдив - София.

Припомняме, че последната най-висока заснета скорост на магистралата в същия участък бе от 194 км/ч., заснета през февруари.

Санкцията, която ще понесе шофьорът, според Закона за движение по пътищата е около 800 лв. (За превишаване на допустимата скорост над 50 км/ч. глобата започва с 600 лв., като за всеки следващи 5 км/ч. глобата се увеличава с 50 лв).

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