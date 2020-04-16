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Кола „прелетя” с 210 км/ч по магистрала „Тракия”
Камерите на пловдивската пътна полиция заснеха "БМВ", което "прелетя" с 210 км/ч. по автомагистрала "Тракия", съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР. Нарушителят е заснет с мобилна камера на пловдивските пътни полицаи в участък с максимално разрешена скорост от 140 км/ч.
Водачът на лек автомобил "БМВ" със софийска регистрация е пътувал посока Пловдив - София.
Припомняме, че последната най-висока заснета скорост на магистралата в същия участък бе от 194 км/ч., заснета през февруари.
Санкцията, която ще понесе шофьорът, според Закона за движение по пътищата е около 800 лв. (За превишаване на допустимата скорост над 50 км/ч. глобата започва с 600 лв., като за всеки следващи 5 км/ч. глобата се увеличава с 50 лв).
Източник: https://dariknews.bg/regioni/plovdiv/kola-preletia-s-210-kmch-po-magistrala-trakiia-snimka-2222233
Снимка: ОДМВР-Пловдив