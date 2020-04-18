В Сливен има още един нов случай с Covid-19, за България общата бройка на заразените с коронавирус е 865

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 67 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 67

865 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас. Общо за последните 24 часа новите положителни проби са 40, като 2 от тях са на деца –2-месечно бебе от Бургас и дете на 9 години от Паничерево. Това съобщиха на сутрешния брифинг от Националния оперативен щаб.

По градове новите случаи са: в София - 15, във Видин – 9, в Стара Загора – 5, в Бургас - 4, в Хасково – 3, в Благоевград, Габрово, Русе и Сливен по 1. 16 от новозаразените са в болница.

София остава градът с най-много болни. 153 са излекуваните. Починалите са общо 41.