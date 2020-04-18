Слънчева и топла събота с температури до 26 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 36

Ще духа слаб северозападен, в източните райони до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, съобщават от НИМХ.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен предимно североизточен вятър. Максимални температури на въздуха: 18-22. Температурата на морската вода е 11-12 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб, по билата умерен северозападен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра около 16, на 2000 метра - около 8 градуса.

В Сливен ще бъде слънчево и топло. Ще бъде почти тихо с минимална температура 11 градуса и максимална 23.