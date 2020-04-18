Прекъсване на водоподаването на с.Струпец

ВиК-Сливен преди 17 минути, брой четения: 1 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 1

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен водопровод в с.Струпец на 18.04.2020 г.Събота;ще бъде прекъснато водоподаването от 09.30 до 15.30 часа. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.