Виртуална изложба на сливенски художници, посветена на Великден на страницата на галерия „Май“

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 29

Галерия „Май“ представя виртуална изложба на сливенските художници, посветена на Великден. В нея са включени творби на: Борис Дамянов, Благовеста Желязкова, Велин Динев, Веселин Дамянов – Вес, Димитринка Дойчинова, Иванина Тодорова, Мариана Янкова, Петър Кайраков, Радка Стоева, Румен Спасов, Руси Недялков, Светла Стоянова, Светлана Петкова, Стефан Стоянов – Мустака.

Великденската изложба е традиционна съвместна проява на галерия „Май“ с художниците от СБХ – представителство Сливен и Дружество на художниците Сливен.

Изложбата може да бъде видяна на Интернет адрес: https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxF0dmNRTEIA9CORoBZ~_29sxAXyPo9sAVFKChAnSqiF~%3B9WYlT2K8kzjGoPt6ws~%3Bd56m47Rog2XzqHYUnSmMmPFynnz3wWtyvHy8~_xTaJs~%3Bzd4~%3BS5qbZ81yeq3PJWBuPbRwcYUTxMzpnwct7ntreWy7dN6Wzdy40fWX5ciSdaSxrTsoeO~%3BerSHYuoc~%3BK7qW8xnefuF1e08fl08fr93thFWea~%3Bu4Hofvpftavj5fbeOcB33s46Pzdr~%3BtfCkyfXp~_mv~%3BO0tPd52BljP8t473WKnidSz52byzkn3~%3B3BGloVmf~_NJJI6.bps.a.929332567501246&type=1&__xts__[0]=68.ARDR6IFFRtUiT6b8dYB2s1wz5jLSDt6dh7UO6IuDkijvoG28mFBBK148QTouLBgZkeXatoI04e4c7xLOWGF0CEm2iK_8yAi7i5pLA2jDB0aHTR0_B3W605Z-Udu2rBxkKWsrUS9k7h4o-5nzrX5Wde6C_m4wpXdKEeKSvx_fel5o3DcN1z4COzS6GGyFmFUd2HbROSm6bSI1uL-iCpfGy5GfQ5t4OjRQ0SJ-Whv_MAwlSU5us-EJGYL4VQn1Kty9635Nwa8j-sIJGqXWPyurw8fekzGzjSV3RlXs4lVvnAAfcIGw5V7aPMP4EAoZ52E1Vcx9vowgKn_6Mels74lpAqCbJBJoNbdG-OsKtAzsXjtl3GDL35W5aF-69GQbB0tgfK6mn_akt1hyfrEOhHOIOsSVnbL1InNVWBzhOLVyIt6LH-ieSGqhL1ctpDoEUQsnqAeiVkg6fAvdatyuhQ&__tn__=HH-R