Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Виртуална изложба на сливенски художници, посветена на Великден на страницата на галерия „Май“
Галерия „Май“ представя виртуална изложба на сливенските художници, посветена на Великден. В нея са включени творби на: Борис Дамянов, Благовеста Желязкова, Велин Динев, Веселин Дамянов – Вес, Димитринка Дойчинова, Иванина Тодорова, Мариана Янкова, Петър Кайраков, Радка Стоева, Румен Спасов, Руси Недялков, Светла Стоянова, Светлана Петкова, Стефан Стоянов – Мустака.
Великденската изложба е традиционна съвместна проява на галерия „Май“ с художниците от СБХ – представителство Сливен и Дружество на художниците Сливен.
Изложбата може да бъде видяна на Интернет адрес: https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxF0dmNRTEIA9CORoBZ~_29sxAXyPo9sAVFKChAnSqiF~%3B9WYlT2K8kzjGoPt6ws~%3Bd56m47Rog2XzqHYUnSmMmPFynnz3wWtyvHy8~_xTaJs~%3Bzd4~%3BS5qbZ81yeq3PJWBuPbRwcYUTxMzpnwct7ntreWy7dN6Wzdy40fWX5ciSdaSxrTsoeO~%3BerSHYuoc~%3BK7qW8xnefuF1e08fl08fr93thFWea~%3Bu4Hofvpftavj5fbeOcB33s46Pzdr~%3BtfCkyfXp~_mv~%3BO0tPd52BljP8t473WKnidSz52byzkn3~%3B3BGloVmf~_NJJI6.bps.a.929332567501246&type=1&__xts__[0]=68.ARDR6IFFRtUiT6b8dYB2s1wz5jLSDt6dh7UO6IuDkijvoG28mFBBK148QTouLBgZkeXatoI04e4c7xLOWGF0CEm2iK_8yAi7i5pLA2jDB0aHTR0_B3W605Z-Udu2rBxkKWsrUS9k7h4o-5nzrX5Wde6C_m4wpXdKEeKSvx_fel5o3DcN1z4COzS6GGyFmFUd2HbROSm6bSI1uL-iCpfGy5GfQ5t4OjRQ0SJ-Whv_MAwlSU5us-EJGYL4VQn1Kty9635Nwa8j-sIJGqXWPyurw8fekzGzjSV3RlXs4lVvnAAfcIGw5V7aPMP4EAoZ52E1Vcx9vowgKn_6Mels74lpAqCbJBJoNbdG-OsKtAzsXjtl3GDL35W5aF-69GQbB0tgfK6mn_akt1hyfrEOhHOIOsSVnbL1InNVWBzhOLVyIt6LH-ieSGqhL1ctpDoEUQsnqAeiVkg6fAvdatyuhQ&__tn__=HH-R