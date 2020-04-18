Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Виртуална изложба на сливенски художници, посветена на Великден на страницата на галерия „Май“

18 април 2020 13:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 29
Картина на Радка Стоева, име - Малчо

Галерия „Май“ представя виртуална изложба на сливенските художници, посветена на Великден. В нея са включени творби на: Борис Дамянов, Благовеста Желязкова, Велин Динев, Веселин Дамянов – Вес, Димитринка Дойчинова, Иванина Тодорова, Мариана Янкова, Петър Кайраков, Радка Стоева, Румен Спасов, Руси Недялков, Светла Стоянова, Светлана Петкова, Стефан Стоянов – Мустака.

Великденската изложба е традиционна съвместна проява на галерия „Май“ с художниците от СБХ – представителство Сливен и Дружество на художниците Сливен.

Изложбата може да бъде видяна на Интернет адрес: https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxF0dmNRTEIA9CORoBZ~_29sxAXyPo9sAVFKChAnSqiF~%3B9WYlT2K8kzjGoPt6ws~%3Bd56m47Rog2XzqHYUnSmMmPFynnz3wWtyvHy8~_xTaJs~%3Bzd4~%3BS5qbZ81yeq3PJWBuPbRwcYUTxMzpnwct7ntreWy7dN6Wzdy40fWX5ciSdaSxrTsoeO~%3BerSHYuoc~%3BK7qW8xnefuF1e08fl08fr93thFWea~%3Bu4Hofvpftavj5fbeOcB33s46Pzdr~%3BtfCkyfXp~_mv~%3BO0tPd52BljP8t473WKnidSz52byzkn3~%3B3BGloVmf~_NJJI6.bps.a.929332567501246&type=1&__xts__[0]=68.ARDR6IFFRtUiT6b8dYB2s1wz5jLSDt6dh7UO6IuDkijvoG28mFBBK148QTouLBgZkeXatoI04e4c7xLOWGF0CEm2iK_8yAi7i5pLA2jDB0aHTR0_B3W605Z-Udu2rBxkKWsrUS9k7h4o-5nzrX5Wde6C_m4wpXdKEeKSvx_fel5o3DcN1z4COzS6GGyFmFUd2HbROSm6bSI1uL-iCpfGy5GfQ5t4OjRQ0SJ-Whv_MAwlSU5us-EJGYL4VQn1Kty9635Nwa8j-sIJGqXWPyurw8fekzGzjSV3RlXs4lVvnAAfcIGw5V7aPMP4EAoZ52E1Vcx9vowgKn_6Mels74lpAqCbJBJoNbdG-OsKtAzsXjtl3GDL35W5aF-69GQbB0tgfK6mn_akt1hyfrEOhHOIOsSVnbL1InNVWBzhOLVyIt6LH-ieSGqhL1ctpDoEUQsnqAeiVkg6fAvdatyuhQ&__tn__=HH-R

« предишна


 