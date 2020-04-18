За Великден много от църквите в Ямболско остават затворени

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Много от църквите в Ямболска духовна околия ще останат затворени на Великден. Причината е не само в ограничителните мерки, заради разпространението на коронавирус, а и в липсата на достатъчно свещеници.

И четирите църкви в Ямбол ще бъдат отворени при спазването на същите строги мерки, както на Цветница. Службите в полунощ се отслужат вътре в храмовете, уточни архимандрит Димитрий:

"Огънят ще се дава отвънка да си запалят свещите, тези които дойдат в храма

- Добре дошли. Те по принцип вярващите са дисциплинирани хора, носят маски, задължително спазват дистанция. Който се притеснява да седи вкъщи, на терасите. Да кажем всички „Христос Воскресе““.

Голяма част от храмовете по селата ще останат затворени, тъй като един свещеник отговаря за повече от десет села:

"По селата не знам дали ще бъдат отворени храмовете, може би до обяд, то и в църквите не идва никой“.