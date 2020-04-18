Симеон Караколев: Не повече от 14-16 лв. трябва да е агнешкото на пазара

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 33

Цената на агнешкото месо във фермите е около 6-7 лв./кг, в магазинната мрежа не би следвало да е повече от 14-16 лв./кг. Това заяви в интервю за "Фокус" председателят на Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) Симеон Караколев.

"Българското агнешко месо е напълно достатъчно да задоволи потреблението, дори със сигурност ще остане с оглед на ситуацията в Италия, която е традиционен наш клиент. Тази година се поовладя малко вносът. Няма да имаме внос на чужди агнета“, допълни той.