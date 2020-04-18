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Сливен. Новини от източника. Последни новини

878 са потвърдените случаи на COVID-19 в България, за област Сливен трима

18 април 2020 18:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 27
Коронавирус

878 са потвърдените случаи на COVID-19 у нас по данни на Националния оперативен щаб. През днешния ден са доказани още 13 нови случая, като 8 са в област София, 3 в област Сливен, 1 в област Стара Загора и 1 в област Ямбол. Лабораториите продължават да работят.

246 са лицата с потвърден COVID-19, които са настанени под лекарско наблюдение в болнични условия. 35 са пациентите с COVID-19, които са в интензивни отделения и клиники.

Регистрираните случаи по справка, предоставена от Националния оперативен щаб, са в областите както следва: Благоевград – 21; Бургас – 32; Варна – 25; Велико Търново – 10; Видин – 19; Враца – 2; Габрово – 4; Добрич – 13; Кърджали – 13; Кюстендил – 21; Ловеч – 2; Монтана – 18; Пазарджик – 16; Перник – 8; Плевен – 10; Пловдив – 37; Русе – 7; Силистра – 2; Сливен – 19; Смолян – 29; София – 518; Стара Загора – 32; Хасково – 13; Шумен – 4, Ямбол – 3.

Починалите лица, при които е установен COVID-19, са 41.

Снимка: pixabay.com

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