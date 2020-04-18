Земетресение удари Вранча

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 38

Земетресение е регистрирано край Вранча, сочи справка на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН).Трусът е отчетен в 19:17 ч.

По първоначална информация магнитудът му е 3.4 по Рихтер. Дълбочината му е 114 км.