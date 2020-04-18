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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Земетресение удари Вранча

18 април 2020 21:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 38
Земетресение

Земетресение е регистрирано край Вранча, сочи справка на сайта на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) към Българската академия на науките (БАН).Трусът е отчетен в 19:17 ч.

По първоначална информация магнитудът му е 3.4 по Рихтер. Дълбочината му е 114 км.

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