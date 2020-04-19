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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Трима нови болни от COVID-19 в Сливен. 19 нови случая в страната
За деня имаме 19 потвърдени случая Covid-19, от тях половината са настанени в болница – 8. Общо са 884, заяви тази сутрин председателят на Националния оперативен щаб ген. Венцислав Мутафчийски на редовния си брифинг.
Увеличението е с 2,2%. Активни са 689 случая.
В болници са настанени 246 пациенти, 35 са в интензивни отделения.
В София общо има 521 случая, от които 138 са в болница, 23 са в интензивни отделения.
Излекувани са 161 човека – 18,2%, 8 нови за денонощието. Във ВМА – 5-има оздравели, в „Пирогов“ – трима. Общо оздравелите са 102-ма мъже и 59 жени, средната възраст е 48 години. Броят на излекуваните деца е 8.
В София са установени 11 нови случая, от тях в болници – във ВМА са двама, във Втора градска един и амбулаторни са 8.
В Сливен има трима. В Сливен работят двете болници в града – във военна болница са настанени двама, а в областната болница – 7.
Сред медицинския персонал няма нови заразени.
Най-много заразен медицински персонал е в София – 37, следва Видин – 9, Бургас – 6, Пловдив – 4, Хасково – 3-ма, Пазарджик 3-ма, и то по-скоро Пещера, Кърджали – двама, Кюстендил двама, Стара Загора – един. В Кюстендил са лекари, но не са работещи в болницата.
Има един починал пациент на 60 години в „Пирогов“ с тежки придружаващи заболявания – хронично-обструктивна белодробна болест, пулмофиброза, още от юношеска възраст има белодробни страдания, свързани с операции поради белодробен абсцес.
Средната възраст на починалите е 64 години.