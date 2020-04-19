Да се чукнем с яйца... по телефона

Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 20

Какво е Великден без да се чукнем с яйца? Именно този въпрос са си задали семейство Мочеви, които са създали най-новата игра за мобилни телефони, репродуцираща тази стара великденска традиция.

“Чук пук“ е създадена по идея на 7-годишния Самуил, който останал разочарован, когато родителите му казали, че тази година няма да може да се види с приятели, за да си премерят “биячите“

“Решихме, че е много подходящо да направим виртуален начин да спазим традицията“, казва Миряна Мочева пред bTV. “Да доставим удоволствие и на най-малките, например на моя син, който беше инициатор на идеята, катко и да дадем възможност на всички да се възползват от това да се чукат с яйца - една хубава българска традиция“.

Приложението е безплатно и се предлага на Google Play или в страницата във Facebook, за да може всички днес да уважим традицията и да сборим великденските си яйца.