Премиерът посрещна Великден в двора си и призова: Трябва да сме единни

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Премиерът Бойко Борисов поздрави вярващите с Възкресението Христово. Той посрещна Великден в семейна обстановка. Борисов отново призова хората към търпение.

„Великден е най-светлият християнски празник”, написа премиерът. „В настоящата ситуация трябва да сме по-добри и по-смирени. Нека да направим всичко, което зависи от нас, за да може след години да се гордеем с решенията и действията си”, написа още Борисов.

„Трябва да сме единни в това предизвикателство и да проявим отговорност. Има време за всяко нещо - време за прегръщане и време за въздържане от прегръщането. Благоразумният предвижда злото и го избягва. Бог не е само в храма, Той е навсякъде! Бъдете силни и търпеливи, ще настъпят по-добри дни!”, пише премиерът.