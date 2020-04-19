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Премиерът посрещна Великден в двора си и призова: Трябва да сме единни
Премиерът Бойко Борисов поздрави вярващите с Възкресението Христово. Той посрещна Великден в семейна обстановка. Борисов отново призова хората към търпение.
„Великден е най-светлият християнски празник”, написа премиерът. „В настоящата ситуация трябва да сме по-добри и по-смирени. Нека да направим всичко, което зависи от нас, за да може след години да се гордеем с решенията и действията си”, написа още Борисов.
„Трябва да сме единни в това предизвикателство и да проявим отговорност. Има време за всяко нещо - време за прегръщане и време за въздържане от прегръщането. Благоразумният предвижда злото и го избягва. Бог не е само в храма, Той е навсякъде! Бъдете силни и търпеливи, ще настъпят по-добри дни!”, пише премиерът.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/premieryt-posreshtna-velikden-v-dvora-si-i-prizova-triabva-da-sme-edinni-2222418
Снимка: пресцентър, Министерски съвет