Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Известният телевизионен водещ Милен Цветков загина в тежка катастрофа

19 април 2020 20:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54
Полицейски автомобил

Известният телевизионен водещ Милен Цветков загина в жестока катастрофа.

Тежкият инцидент стана край столичен мол.

Сблъсъкът е станал между джип и лека кола в района на мол "Парадайс".

Журналистът Милен Цветков е издъхнал на път за болницата, научи NOVA.

Бил е с много тежки травми. Причините за инцидента и как точно се е случил се изясняват.

« предишнаследваща »


 