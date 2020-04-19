Известният телевизионен водещ Милен Цветков загина в тежка катастрофа

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

Известният телевизионен водещ Милен Цветков загина в жестока катастрофа.

Тежкият инцидент стана край столичен мол.

Сблъсъкът е станал между джип и лека кола в района на мол "Парадайс".

Журналистът Милен Цветков е издъхнал на път за болницата, научи NOVA.

Бил е с много тежки травми. Причините за инцидента и как точно се е случил се изясняват.