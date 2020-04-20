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Син на известна бизнесдама шофирал колата, която уби Милен Цветков
Шофьорът на джипа, който уби известния тв журналист Милен Цветков, е 22-годишният Кристиан Асенов Николов, син на бизнесдамата Десислава Пешева, твърди Пик.
Джипът – „Ауди” Q7 с регистрационен номер СА 2772 ХА, е собственост на ЕТ „Десислава Пешева-Комерс”, която се занимава с винопроизводство. Фирмата е съдружник с „Винтера Карнобат” ООД, а офисът им е на столичния булевард „Джеймс Баучър”. Тя е съдружник във "Винпром Карнобат", "Сис индъстрис" и "Топаз продакшън".
Кристиан е с наложена мярка задържане под стража за 24 часа, прокуратурата със сигурност ще иска постоянен арест.
Първоначалният оглед е показал, че той е карал с поне 100 км/ч, минал е на червено и се е забил в джипа на Милен Цветков. Както стана ясно, 22-годишният шофьор е с положителен тест за наркотици - канабис и амфетамини.
Междувременно в социалните мрежи изплуваха клипове, които показват как този джип е системен нарушител и често минава на червено по натоварените столични булеварди.
"Флагман"