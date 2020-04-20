Двойно убийство край Своге

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 37

Двама мъже на 56 и 58 години са открити мъртви в близост до дърводелски цех в село Церово, община Своге, научи NOVA.

Сигналът за инцидента е подаден около 3:30 часа в понеделник сутринта. По първоначална информация, те са простреляни в главите.

Дошлите на място медици и служители на реда само са констатирали смъртта на двамата мъже. Разследването продължава.