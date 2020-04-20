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63-годишен гръмна колегата си и се самоуби

20 април 2020 10:26, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 41
63-годишен гръмна колега в Церово и се самоуби

63-годишен мъж е убил свой колега в района на дърводелски цех в Церово, след което се е самоубил, съобщиха от пресцентъра на ОДМВ-София-област.

Около 00.20 часа тази нощ в полицията е постъпил сигнал за убийство с последвало самоубийство в района на дърводелски цех в село Церово. По първоначални данни е установено, че 63-годишен мъж е прострелял 56-годишен свой колега, след което се е самопрострелял със законно притежавано ловно оръжие.

Извършен е оглед на място и е образувано досъдебно производство. Процесуално-следствените действия продължават под наблюдението на Софийска окръжна прокуратура.

"Лупа"

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