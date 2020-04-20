63-годишен гръмна колегата си и се самоуби

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

63-годишен мъж е убил свой колега в района на дърводелски цех в Церово, след което се е самоубил, съобщиха от пресцентъра на ОДМВ-София-област.

Около 00.20 часа тази нощ в полицията е постъпил сигнал за убийство с последвало самоубийство в района на дърводелски цех в село Церово. По първоначални данни е установено, че 63-годишен мъж е прострелял 56-годишен свой колега, след което се е самопрострелял със законно притежавано ловно оръжие.

Извършен е оглед на място и е образувано досъдебно производство. Процесуално-следствените действия продължават под наблюдението на Софийска окръжна прокуратура.