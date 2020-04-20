18-годишен циганин блудства и ограби 92-годишна лежащо болна жена в село Звездец

Сливен Медия преди 34 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 18

18-годишен криминално проявен, но неосъждан, циганин извърши брутално зверство с възрастна лежащо болна жена в малкотърновското село Звездец.

За това съобщиха административният ръководител на Апелативна прокуратура в Бургас Любомир Петров, окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и директорът на ОДМВР старши комисар Радослав Сотиров, които са в населеното място и след минути ще посетят пострадалата жена.

В нощта между 15-16 април престъпникът нахлул в дома на 92-годишна жена, прибрал всичките й пари - общо 76 лева, взел и стационарния телефон, за да не може да подаде сигнал срещу него, и после блудствал с нея в продължение на повече от половин час.

Извършителят е син на жената, която преди се е грижела за болната пенсионерка.