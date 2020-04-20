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Почина академик Александър Попов

20 април 2020 17:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 48
Свещ

След тежко боледуване, на 78 години почина изтъкнатият български учен академик Александър Попов.

Той е създател и постоянен председател на Българското водородно общество, съобщи БНТ.

Дългогодишен първи заместник-председател на БАН, преподавател в Химикотехнологичния университет в София, в Химическия факултет на Софийския университет и в Югозападния университет в Благоевград.

Носител е на Почетния знак за заслуги на БАН.

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