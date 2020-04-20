Почина академик Александър Попов

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 48 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 48

След тежко боледуване, на 78 години почина изтъкнатият български учен академик Александър Попов.

Той е създател и постоянен председател на Българското водородно общество, съобщи БНТ.

Дългогодишен първи заместник-председател на БАН, преподавател в Химикотехнологичния университет в София, в Химическия факултет на Софийския университет и в Югозападния университет в Благоевград.

Носител е на Почетния знак за заслуги на БАН.