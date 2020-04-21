Цитат на деня: Павел Вежинов

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 13 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 13

Достойнството. Някога тая дума е обяснявала всичко, даже бездумието. Но сега става все по-евтина и по-евтина. Мнозина я смятат за наивност, за незряло мислене, за робуване на химери. А всъщност това е, може би, костната система на човешката нравственост.