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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Две жени зад волана удариха автомобилите си на кръстовище в Сливен

20 април 2020 21:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 34
Снимка от мястото на инцидента

Малко след 17:00 часа на 20 април два леки автомобила са катастрофирали на кръстовище край голям хипермаркет в Сливен. Наш слушател ни изпрати снимки от произшествието. Двата автомобила са били управлявани от жени, а мъж, возещ се в едната кола е откаран в Областната болница за преглед, научи Радио 999. Повече информация ще бъде предоставена утре от ОМВМР – Сливен, от където потвърдиха за инцидента.

Предполагаема причина е отнето предимство и неспазване на правилата за движение. Нанесени са материални щети на автомобилите.

Източник: Радио 999

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