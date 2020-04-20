Две жени зад волана удариха автомобилите си на кръстовище в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 34

Малко след 17:00 часа на 20 април два леки автомобила са катастрофирали на кръстовище край голям хипермаркет в Сливен. Наш слушател ни изпрати снимки от произшествието. Двата автомобила са били управлявани от жени, а мъж, возещ се в едната кола е откаран в Областната болница за преглед, научи Радио 999. Повече информация ще бъде предоставена утре от ОМВМР – Сливен, от където потвърдиха за инцидента.

Предполагаема причина е отнето предимство и неспазване на правилата за движение. Нанесени са материални щети на автомобилите.