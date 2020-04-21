Парламентът ще проведе извънредно заседание днес

Сливен Медия преди 13 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 10

Парламентът се събира на извънредно заседание. Причината - депутатите ще изслушват премиера Бойко Борисов.

Той ще отговаря на въпроси, свързани с епидемията от COVID-19 у нас, Очаква се Борисов да обясни и ефекта от извънредните мерки, предприети от правителството."Н

Миналата седмица депутатите от БСП внесоха и подписка с искане за изслушването на премиера. Заседанието започва в 13 часа.