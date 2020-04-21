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Блокадата на София падна: Без часове за влизане и излизане от столицата
Отпадат часовите ограничения за влизане и излизане в София. Това стана след спешна среща с премиера, която поискаха вътрешният министър Младен Маринов и шефът на СДВР гл.комисар Георги Хаджиев.
От днес, 21 април, гражданите, които отиват или се връщат от работа с личен автомобил, ще могат да влизат и излизат в София по всяко време срещу декларация. В декларацията ще трябва да бъдат посочени и работното място, и телефонът на работодателя.
Това нарежда здравният министър в издадената днес Заповед № РД-01-226/21.04.2020 г., с която се правят изменения в Заповед № РД-01-224/16.04.2020 г.
Източник: https://dariknews.bg/regioni/sofiia/blokadata-na-sofiia-padna-bez-chasove-za-vlizane-i-izlizane-ot-stolicata-2222587
Снимка: БГНЕС