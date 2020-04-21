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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Блокадата на София падна: Без часове за влизане и излизане от столицата

21 април 2020 10:37, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 25
Контролно-пропусквателен пункт

Отпадат часовите ограничения за влизане и излизане в София. Това стана след спешна среща с премиера, която поискаха вътрешният министър Младен Маринов и шефът на СДВР гл.комисар Георги Хаджиев.

От днес, 21 април, гражданите, които отиват или се връщат от работа с личен автомобил, ще могат да влизат и излизат в София по всяко време срещу декларация. В декларацията ще трябва да бъдат посочени и работното място, и телефонът на работодателя.

Това нарежда здравният министър в издадената днес Заповед № РД-01-226/21.04.2020 г., с която се правят изменения в Заповед № РД-01-224/16.04.2020 г.

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