36-годишен мъж направи опит да премине КПП в Сливен с невярна декларация

Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 30

Установени са случаи на нарушаване мерките при преминаване през контролно-пропускателните пунктове, за което са образувани бързи производства. Три са случаите на опити да се заобиколят пунктовете по черни пътища.

36-годишен мъж е направил опит да премине, като в декларацията е посочил причина „полагане на труд“. При проверката се установява, че е регистриран в Бюрото по труда като безработен.

Проверките по събраните декларации при преминаване през КПП в град Сливен продължават.