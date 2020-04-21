Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

36-годишен мъж направи опит да премине КПП в Сливен с невярна декларация

21 април 2020 10:51, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 30
КПП

Установени са случаи на нарушаване мерките при преминаване през контролно-пропускателните пунктове, за което са образувани бързи производства. Три са случаите на опити да се заобиколят пунктовете по черни пътища.

36-годишен мъж е направил опит да премине, като в декларацията е посочил причина „полагане на труд“. При проверката се установява, че е регистриран в Бюрото по труда като безработен.

Проверките по събраните декларации при преминаване през КПП в град Сливен продължават.

« предишнаследваща »


 