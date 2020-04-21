49 - годишен е в болница след сбиване в село Младово

Сливен Медия преди 30 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 20

Криминалисти на участък „Запад“ са задържали двама мъже за причиняване на телесна повреда. Сигналът е подаден на 19 април за пострадал мъж на 49 години при сбиване в село Младово.

На 17 април е възникнал конфликт, който е прераснал в сбиване между пострадалия и двама мъже на 24 и 19 години от същото село. Двамата са отведени в РУ-Сливен и задържани за 24 часа. Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ-Сливен с черепно-мозъчна травма. По случая е образувано досъдебно производство.