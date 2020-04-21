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В село Драгоданово задържаха водач на товарен камион с 2,35 промила алкохол

21 април 2020 11:02, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 27 минути, брой четения: 11
В село Драгоданово задържаха водач на товарен камион с 2,35 промила алкохол

Водач на товарен автомобил е хванат да управлява с концентрация на алкохол 2,35 промила. На 20 април, около 00,35 часа, в село Драгоданово е извършена проверка на 38-годишния В.С. от село Зимница, водач на товарен автомобил „Мицубиши“.

При проверката за употреба на алкохол той е показал положителна проба 2,35 промила.

В.С. е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

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