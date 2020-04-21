Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Борисов за катастрофата с Милен Цветков: Трябват още по-тежки наказания за дрогираните шофьори
Трябва да се помисли за много по-тежки санкции за шофьорите, употребили наркотици. Това коментира премиерът Бойко Борисов по повод жестоката катастрофа, в която загина журналистът Милен Цветков. Навръх Великден той бе пометен на пътя от 22-годишен шофьор, употребил дрога.
„Трябва да се помисли за много по-тежка санкция за употребилите наркотици. Досега те минаваха в друга теория“, посочи премиерът.
„Безспорно много тежък, гаден ... Каквото и да кажеш за този инцидент е лошо. Бог да го прости“, продължи Борисов.
По думите му от случилото се трябва да се изведат поуки, тъй като винаги е имало проблем с шофьорите, които карат дрогирани. „Особено ако са смесвали наркотици“, допълПо повод идеята за младите шофьори да има ограничение да карат не толкова мощни коли, Борисов отговори така:
„Всички промени в законите бихме инициирали, бихме подкрепили, но и със скутери правят катастрофи“ни премиерът.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/borisov-za-katastrofata-s-milen-cvetkov-triabvat-oshte-po-tezhki-nakazaniia-za-drogiranite-shofiori-2222612
Снимка: БГНЕС