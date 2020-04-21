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Борисов за катастрофата с Милен Цветков: Трябват още по-тежки наказания за дрогираните шофьори

21 април 2020 12:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 33
Бойко Борисов

Трябва да се помисли за много по-тежки санкции за шофьорите, употребили наркотици. Това коментира премиерът Бойко Борисов по повод жестоката катастрофа, в която загина журналистът Милен Цветков. Навръх Великден той бе пометен на пътя от 22-годишен шофьор, употребил дрога.

„Трябва да се помисли за много по-тежка санкция за употребилите наркотици. Досега те минаваха в друга теория“, посочи премиерът.

„Безспорно много тежък, гаден ... Каквото и да кажеш за този инцидент е лошо. Бог да го прости“, продължи Борисов.

По думите му от случилото се трябва да се изведат поуки, тъй като винаги е имало проблем с шофьорите, които карат дрогирани. „Особено ако са смесвали наркотици“, допълПо повод идеята за младите шофьори да има ограничение да карат не толкова мощни коли, Борисов отговори така:

„Всички промени в законите бихме инициирали, бихме подкрепили, но и със скутери правят катастрофи“ни премиерът.

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